«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».
Ставка: «Манчестер Сити» забьет минимум 2 мяча за 1.55.
«Сити» выиграл все свои домашние матчи после рестарта. Прямо сейчас клуб представляет собой серьёзную организацию с точки зрения игры. Думаю, поражение от «Арсенала» не должно рассматриваться как знаковое. Пеп не скрывал, что это тренировка, он пробовал разные варианты. А здесь – уже выход на сцену. Игра против «Мадрида».
«Реал» очень стабильно провёл концовку чемпионата после рестарта Примеры. Пропустил всего 6 мячей в 11 встречах. Если посмотреть на выездную форму атаки «бланкос», то в 23 из 25 матчей «Реал» обязательно забивал. Но выглядит в Лиге чемпионов он не очень уверенно, ниже своих стандартов (на мой взгляд). К тому же в этой игре будет отсутствовать Серхио Рамос, ключевой игрок «Мадрида» в обороне.
Поэтому я думаю, что с учётом победы «Сити» в первой игре, с учётом домашнего статуса этой встречи мне кажется, можно рассмотреть вариант «Сити» больше 1.5. Потому что победить со счётом 1:0 «Реал» будет сложно. Можно, конечно, но сложно. Тем более что «Мадрид» в атаке полезет, им надо будет отыгрываться. Думаю, свои шансы гости создадут. А у «Сити» не лучшая оборона, поэтому им надо будет забивать», — полагает Казанский.
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