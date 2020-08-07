«Зенит» — «Локомотив»: ставка Нобеля Арустамяна на матч Суперкубка России

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч за Суперкубок России 2020 «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.06.
«У меня есть большие опасения, что игра получится очень тягучей, потому что обычно Суперкубок — это матч открытия, радости, атакующего футбола. Но здесь была слишком короткая пауза, плюс общий фон событий в мире и в российском футболе не самый приятный: коронавирус и так далее.
Маленький был отпуск, игроки, по сути, не разъезжались отдыхать, поэтому, вероятно, команды будут не слишком агрессивны в атаке. И мой прогноз — тотал меньше 2.5. Или, если хотите рискнуть, можно взять ничью в основное время», — сказал Арустамян.
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