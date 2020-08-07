«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Суперкубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: «Локомотив» выиграет Кубок за 2.53.
«В какой-то степени для меня фаворитом является «Локомотив». Против «Зенита» есть несколько моментов. Во-первых, команда Семака после финального матча Кубка России ушла в отпуск. Мне кажется, что недельной подготовки будет недостаточно после хорошего отдыха. Вторая причина заключается в том, что несколько игроков покидают команду по абсолютно понятным причинам, поэтому «Зенит» будет готовиться в усечённом составе. Конечно, выиграть все трофеи – это здорово, но я не помню, чтобы у кого-то в РПЛ это получалось. Всё всегда когда-то заканчивается, и поэтому у «Локомотива» есть хорошие шансы на успех, так как в целом у них качественный состав.
В пользу «Зенита» можно отметить, что у команды есть умение собраться в сложный момент и не упускать то, что он уже держит у себя в руках. В конце концов, фактор удачи в футболе никто не отменял, а удача в прошедшем сезоне была на стороне «Зенита».
Было заметно, что команде в концовке прошлого сезона во вторых таймах не хватало сил. Конечно, сохранять высокий уровень на протяжении всего сезона практически невозможно, но главный фактор – это психология. После того как «Зенит» выиграл и Кубок, и чемпионат, я думаю, ему не хватит настроя, чтобы выиграть и Суперкубок.
«Локомотив» же сейчас жадный до титула, до трофея, и у него сейчас больше мотивации. «Зениту» нужна осечка, иначе ему трудно будет найти мотивацию на новый сезон, а также готовиться к Лиге чемпионов.
Ставлю на победу «Локомотива» в Суперкубке, но сложно сказать, как она будет достигнута. Возможно, мы увидим дополнительное время, но всё-таки «Локомотив» выиграет трофей, он, мне кажется, лучше готов», — сказал Непомнящий.
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