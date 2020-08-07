«Зенит» — «Локомотив»: ставка Егора Титова на игру за Суперкубок России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 2.06.
«Практически ничего не прошло с окончания предыдущего сезона, и вот уже наступает следующий. Матч за Суперкубок. Изменений в составах минимальное количество. Миранчуки в «Локомотиве», Эдера продлили. У «Зенита» чуть больше изменений. Ушло несколько футболистов, но, конечно, выделяется Бранислав Иванович. Думаю, надо было стараться с ним договориться. Он всё-таки звезда нашего чемпионата. Приехал Ловрен, который должен заменить Ивановича. Дай бог, чтобы так и было. Но понадобится время, чтобы он влился в состав. А у нас даже контрольных встреч нет, чтобы что-то наиграть.
Помним прошлый год, когда «Локомотив» в ярком матче обыграл «Зенит», взял Суперкубок. Алексей Миранчук там блистал. Мне кажется, и сейчас надо ждать яркого футбола. Команды не успели тонус потерять. Да, это матч за трофей, но давления очень уж большого нет. Команды могут сыграть в удовольствие. Во втором тайме, возможно, будет не хватать физики, всё-таки база толком не была заложена ни сейчас, ни перед возобновлением прошлого сезона. Могут пойти ошибки и голы. Я поставлю на то, что обе команды забьют при тотале больше 2.5 мяча», — сказал Титов.
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