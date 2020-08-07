«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на матч Суперкубка России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.08.



«В первом тайме ожидается упорная борьба, команды будут присматриваться друг к другу. Во втором тайме игра немного откроется и пойдут опасные моменты, поэтому я сделаю две ставки: 1) второй тайм результативнее первого; 2) ничья 0-0 по итогам первого тайма.



У «Зенита» и «Локо» хорошие вратари, надёжные обороны, и команды не станут рисковать в первом тайме. Понятно, что могут, например, быть ошибки, но мне кажется, что первый тайм будет безголевым. Матч состоится после небольшой паузы, соперники хорошо друг друга знают, и совершенно нет смысла рисковать. Во втором тайме всё равно игра раскроется, но в первом тайме будет минимум риска. «Зенит» наверняка сыграет в четыре защитника, а также с двумя опорными полузащитниками. У «Локомотива», скорее всего, Крыховяк и Баринов получат задание сосредоточиться у своих ворот.



У «Зенита» со стартовых минут должен сыграть новичок команды, Ловрен, так как он уже несколько дней тренируется. Тем более позиция центрального защитника сейчас свободна, и на неё помимо Ловрена есть несколько кандидатов: Прохин, Осорио, Маммана. Скорее всего, поставят Ловрена, другие варианты вряд ли возможны.



Не считаю «Зенит» фаворитом, думаю, что шансы 50 на 50. Команда оказалась выхолощена в концовке прошлого сезона. Матч с «Химками» дался очень тяжело. Я не уверен, что игроки «Зенита» привели себя в порядок после такого насыщенного сезона. Зато для «Локомотива» его соперник – серьёзный раздражитель», — сказал Радимов.



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