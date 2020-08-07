«Ювентус» — «Лион»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Лион».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.



«Всегда хочется ставить против фаворитов, на которых букмекеры дают мизерные коэффициенты, несмотря ни на какие их проблемы. «Валуйность» в таких случаях, как вы понимаете, зашкаливает. И вот как раз матч «Юве» с «Лионом» не исключение.



Но тут проблема в том, что и «Лион» беспроблемным нынче не назвать. До прошлой пятницы последний официальный матч у французов был аж четыре месяца назад. Были только товарищеские игры, и вот как раз в пятницу игра с «ПСЖ» на Кубок. И как мы уже не раз убеждались в постпандемийный период, в первых играх после возвращения у команд большие проблемы с организацией. И «Лион» исключением не был. Непозволительно много он разрешал соперникам. Вперёд шёл охотно, но после потерь мяча зачастую возникал пожар.



«Лион» выиграл в первом матче 1:0 и наверняка будет здесь действовать от соперника. Ну а «Юве» традиционно будет рассчитывать на индивидуальное мастерство некоторых своих исполнителей. Командно у него что-то совсем всё не лучшим образом получается.



Как бы то ни было, думаю, что второй тайм получится более богатым на события. Именно тогда ни тем ни другим будет уже нечего терять. И даже если счёт будет 1:0, туринцы будут пытаться всё решить в основное время. Можно было бы поставить на угловые «Юве», но у них не будет Дугласа Косты и под вопросом Дибала», — сказал Петросьян.



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