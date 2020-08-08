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«Химки» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1-го тура чемпионата России

«Химки» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Химки» — ЦСКА.

Ставка: «Химки» не проиграют за 2.35.

«ЦСКА три раза подряд начинал турнир с очковых потерь в матчах с середняком — армейцы не могли обыграть «Урал», «Крылья», «Арсенал»… Поэтому я готов рискнуть и поставить на то, что хозяева не проиграют. Впрочем, смущает психологическое состояние команды после скандальной замены Сергея Юрана на Дмитрия Гунько. Ряд игроков химчан либо уже ушли, либо сидят на чемоданах. Но думаю, что игровые проблемы армейцев, очевидные в 2020 году, никуда не делись (Гайч только прилетел и вряд ли будет готов провести полный матч, плюс команда с ним пока вообще не сыграна), и «Химки» способны набрать очки. В ФНЛ они мощно выглядели дома (33 очка из 39 возможных), последнее поражение на родной арене потерпели в ноябре. Правда, против «Химок» статистика: в 4 официальных встречах с ЦСКА в РПЛ — четыре поражения.

ЦСКА в прошлом сезоне подавал большое количество угловых, почти в каждом домашнем матче и во многих гостевых пробивая ИТБ (4,5) — ИТБ (5,5). Изменений в стиле игры не предвидится — более того, появление высокого центрфорварда Гайча должно лишь увеличить количество фланговых прорывов и подач, а следовательно, и угловых. Думаю, что с упорными «Химками» армейцы будут регулярно осаждать штрафную площадь и заработают достаточное количество угловых, особенно если хозяева не пропустят быстро 1-2 мяча.

«Химки» при Талалаеве и Юране являлась самой жесткой командой ФНЛ — много фолов и желтых карточек. Вероятно, с приходом спартаковца Гунько и после изменений в составе стилистика команды существенно поменяется, но пока что времени прошло совсем мало. Предлагаю всем не забывать о тренде — большое число ЖК в матчах РПЛ в 2020 году. Таков приказ Кашшаи для российских судей».

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Накануне возвращения в высший дивизион страны «Химки» уволили Сергея Юрана.
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