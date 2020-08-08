«Тамбов» — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — «Ростов».
Ставка: победа «Ростова» с форой (–1) за 2.50, ИТБ 1.5 гола «Ростова» за 1.95.
«Удивительно, но в прошлом сезоне «Ростов» проиграл «Тамбову» оба матча со счетом 1:2. «Ростов» с 27 июня не побеждал (4 ничьих и 2 поражения). В гостях из последних 4 игр забивал 19 июня в матче детским составом против «Сочи» (1:10) плюс 3 раза играл вничью — 0:0.
Веду к тому, что команду Валерия Карпина должно прорвать. Коронавирус стал настоящим ужасом для тренера, но игроки успели поправиться и должны наконец набрать форму. Никто из лидеров команду не покинул, зато добавились перспективные новички. «Тамбов» же на ходу переформатирует состав и, думаю, будет испытывать сложности. Не удивлюсь, если гости выиграют с разницей в два-три мяча.
Плюс традиционная моя ставка на большое количество жёлтых карточек».
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