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Эксперты назвали ставки россиян на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив»

Эксперты назвали ставки россиян на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив»
Ставки / Прогнозы 0

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» начнётся сегодня, 7 августа, в 19:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.

82% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу питерцев, 8% — на «Локомотив», ещё 10% — на ничью.

На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 52% объёма рынка при коэффициенте 1.85. 48% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.95).

Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу команды Сергея Семака. На этот исход поставлено 56% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех питерцев с учётом овертайма и серии пенальти (27%), на то, что обе команды забьют (7%), на ничью в основное время матча (7%) и на успех зенитовцев с форой (0) (3%).

На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 150 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех команды Сергея Семака с коэффициентом 2.15. Средняя сумма ставки на матч — 420 рублей.

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