«Химки» — ЦСКА: прогноз Александра Аксёнова на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Химки» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.67.

«Химки» вернулись в РПЛ, но какое-то представление о силе команды мы получили в Кубке России. Напомню, подмосковные футболисты в полуфинальном матче обыграли «Урал», причем со счетом 3:1, а в финале в упорной борьбе уступили действующему чемпиону. Химчане показали, что способны многое решать за счет дисциплины, да и состав позволяет порой играть ярко и результативно.



Впрочем, думаю, яркость и результативность вряд ли способна напугать столичных армейцев. Концовку прошлого чемпионата ЦСКА провел хорошо, несколько раз победил, порой забивая в ворота соперников по четыре мяча. ЦСКА — серьезная проверка для любого соперника, тем более, для команды, вернувшейся из ФНЛ.



Вижу ощутимую доминанту гостей, организованную оборону хозяев и, возможно, минимальную победу подопечных Виктора Гончаренко. Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА — победа армейцев".