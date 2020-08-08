«Химки» — ЦСКА: прогноз Александра Аксёнова на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Химки» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.67.
«Химки» вернулись в РПЛ, но какое-то представление о силе команды мы получили в Кубке России. Напомню, подмосковные футболисты в полуфинальном матче обыграли «Урал», причем со счетом 3:1, а в финале в упорной борьбе уступили действующему чемпиону. Химчане показали, что способны многое решать за счет дисциплины, да и состав позволяет порой играть ярко и результативно.
Впрочем, думаю, яркость и результативность вряд ли способна напугать столичных армейцев. Концовку прошлого чемпионата ЦСКА провел хорошо, несколько раз победил, порой забивая в ворота соперников по четыре мяча. ЦСКА — серьезная проверка для любого соперника, тем более, для команды, вернувшейся из ФНЛ.
Вижу ощутимую доминанту гостей, организованную оборону хозяев и, возможно, минимальную победу подопечных Виктора Гончаренко. Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА — победа армейцев".
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