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«Химки» — ЦСКА: прогноз Александра Аксёнова на матч 1-го тура РПЛ

«Химки» — ЦСКА: прогноз Александра Аксёнова на матч 1-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Химки» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.67.

«Химки» вернулись в РПЛ, но какое-то представление о силе команды мы получили в Кубке России. Напомню, подмосковные футболисты в полуфинальном матче обыграли «Урал», причем со счетом 3:1, а в финале в упорной борьбе уступили действующему чемпиону. Химчане показали, что способны многое решать за счет дисциплины, да и состав позволяет порой играть ярко и результативно.

Впрочем, думаю, яркость и результативность вряд ли способна напугать столичных армейцев. Концовку прошлого чемпионата ЦСКА провел хорошо, несколько раз победил, порой забивая в ворота соперников по четыре мяча. ЦСКА — серьезная проверка для любого соперника, тем более, для команды, вернувшейся из ФНЛ.

Вижу ощутимую доминанту гостей, организованную оборону хозяев и, возможно, минимальную победу подопечных Виктора Гончаренко. Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА — победа армейцев".

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Накануне возвращения в высший дивизион страны «Химки» уволили Сергея Юрана.
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