«Химки» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА.

Ставка: Гайч забьёт за 2.62.

«Химки» мы недавно видели в финале Кубка, но теперь там поменялся главный тренер, меняется состав. Как будет играть Дмитрий Гунько, сказать очень проблематично.



Я думаю, ЦСКА автоматически получает преимущество в классе — это раз. Два — это то, что «Химки» недавно играли и практически без отдыха вступают в чемпионат. Это тоже может против них обернуться. Отдых — это всегда важно. И подготовка (которая у ЦСКА началась чуть раньше) может иметь ключевое значение.



Но в таких играх, мне кажется, должен присутствовать фан для прогноза, поэтому я бы взял гол Адольфо Гайча. ЦСКА получил настоящий аргентинский танк: очень манёвренный нападающий ростом 190 см, с качественной игрой как вверху, так и внизу.



Мне кажется, он появится если не со стартовой минуты, то в ходе второго тайма. Понятно, что это должна быть знаковая покупка для ЦСКА. Такие игроки часто уже в дебютном матче заявляют о том, кто приехал. Думаю, для Гайча это будет очень важно.



К тому же мы помним, сколько проблем было у «Химок» с Дзюбой. Тут фактурный нападающий, чем-то похож на Артёма. Думаю, у него обязательно будет шанс и он сможет его реализовать. Беру гол Адольфо Гайча в этой игре».