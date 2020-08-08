«Химки» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА.
Ставка: Гайч забьёт за 2.62.
«Химки» мы недавно видели в финале Кубка, но теперь там поменялся главный тренер, меняется состав. Как будет играть Дмитрий Гунько, сказать очень проблематично.
Я думаю, ЦСКА автоматически получает преимущество в классе — это раз. Два — это то, что «Химки» недавно играли и практически без отдыха вступают в чемпионат. Это тоже может против них обернуться. Отдых — это всегда важно. И подготовка (которая у ЦСКА началась чуть раньше) может иметь ключевое значение.
Но в таких играх, мне кажется, должен присутствовать фан для прогноза, поэтому я бы взял гол Адольфо Гайча. ЦСКА получил настоящий аргентинский танк: очень манёвренный нападающий ростом 190 см, с качественной игрой как вверху, так и внизу.
Мне кажется, он появится если не со стартовой минуты, то в ходе второго тайма. Понятно, что это должна быть знаковая покупка для ЦСКА. Такие игроки часто уже в дебютном матче заявляют о том, кто приехал. Думаю, для Гайча это будет очень важно.
К тому же мы помним, сколько проблем было у «Химок» с Дзюбой. Тут фактурный нападающий, чем-то похож на Артёма. Думаю, у него обязательно будет шанс и он сможет его реализовать. Беру гол Адольфо Гайча в этой игре».
- 8 августа 2020
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 7 августа 2020
-
22:00
-
21:47
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45