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«Барселона» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов 8 августа

«Барселона» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов 8 августа
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» с форой (+1) за 1.90, удаление за 3.50.

«Игра должна получиться огненной, даже без зрителей на трибунах. «Барса» провела невзрачный по своим меркам сезон, отдав чемпионство «Реалу» и совершенно не блистая в большинстве матчей. Да, в её составе по-прежнему играют Месси, Суарес и Гризманн, но, как мы не раз в последнее время убеждались, это не гарантирует побед.

«Наполи» хорошо смотрелся против каталонцев в первом матче и заслужил ничью (1:1). Думаю, настрой у неаполитанцев будет соответствующим. Гаттузо заставит своих игроков действовать максимально компактно, плотно, жёстко. Но если Феликс Брых на многое закрывал глаза в первом матче, сомневаюсь, что на «Камп Ноу» гостям будет позволено играть слишком жёстко.

У «Барсы» не будет дисквалифицированных Бускетса и Видаля. И тот и другой явно пригодились бы в центре поля. «Наполи» — опасная команда, и каждая потеря мяча каталонцами может быть чревата.

Предположу, что моменты будут у обоих ворот. Скорее всего, их даже будет немало. «Барса» будет контролировать игру, но более эффективные неаполитанцы вполне могут их удивить».

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