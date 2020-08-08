«Барселона» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Наполи».
Ставка: проход «Наполи» за 3.16.
«В этом матче не всё так однозначно, как кажется. Да, «Барселона» на бумаге фаворит, но у «Наполи» достаточно хорошие игровые качества, плюс тот фактор, что каталонцы в плохой форме, может сыграть решающую роль.
Поэтому, мне кажется, можно ставить на то, что неаполитанцы в этой ситуации не проиграют. Ну а если уж вы совсем рисковые парни и готовы идти до конца, то можно заиграть и ставку на проход «Наполи». Как это случится — вопрос. Возможно, через серию пенальти, а может, и через победу. Я напомню, что первый матч закончился вничью (1:1).
Подчеркну, что у «Барселоны» есть проблемы, а «Наполи» — команда злая, особенно при Гаттузо, и может вцепиться в борьбу. Поэтому я готов рисковать».
- 8 августа 2020
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15