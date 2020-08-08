«Барселона» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Наполи».

Ставка: проход «Наполи» за 3.16.

«В этом матче не всё так однозначно, как кажется. Да, «Барселона» на бумаге фаворит, но у «Наполи» достаточно хорошие игровые качества, плюс тот фактор, что каталонцы в плохой форме, может сыграть решающую роль.



Поэтому, мне кажется, можно ставить на то, что неаполитанцы в этой ситуации не проиграют. Ну а если уж вы совсем рисковые парни и готовы идти до конца, то можно заиграть и ставку на проход «Наполи». Как это случится — вопрос. Возможно, через серию пенальти, а может, и через победу. Я напомню, что первый матч закончился вничью (1:1).



Подчеркну, что у «Барселоны» есть проблемы, а «Наполи» — команда злая, особенно при Гаттузо, и может вцепиться в борьбу. Поэтому я готов рисковать».