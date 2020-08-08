«Бавария» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Бавария» — «Челси».



Ставка: победа «Баварии» с форой (–1.5) за 2.00, победа «Баварии» + тотал больше 2.5 мяча за 1.66.

«На мой взгляд, «Бавария» является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Считал я так до паузы на коронавирус и продолжаю считать после неё. На мой взгляд, «Бавария» сейчас входит в тройку сильнейших клубов мира наряду с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Повторюсь, на мой скромный взгляд. В эту тройку не входят ни «Реал», ни «Барселона», ни «ПСЖ».



«Бавария» производит действительно мощное впечатление. Если вы её не видели, то она вас в остатке этого сезона удивит. В первом матче «Бавария» разгромила «Челси» и не оставила никаких шансов. Разница в уровне этих команд очевидна. Остаток сезона в Бундеслиге «Бавария» провела на своём уровне и своей мощью произвела впечатление.



От «Челси» стоит ждать свершений в следующем сезоне. В этом Лэмпард строил команду. После ухода Азара ему приходилось всё заново отстраивать, и ему удалось это сделать. Команда провела отличный сезон, многих удивила своей игрой. Показала, что молодой команде с молодым тренером и с молодыми игроками, которые ранее друг с другом не играли, можно добиваться успеха.



Концовка была смазана. В финале Кубка Англии «Челси» проиграл «Арсеналу». Проиграл заслуженно. Поражение стало психологическим ударом. Понятно, что на матч с «Баварией» особых надежд ни у игроков, ни у тренера нет. Хотелось завершить на мажорной ноте этот сезон, но неожиданно уступили финал.



Сомневаюсь, что команде удастся собраться и провести по максимуму этот матч с «Баварией». Думаю, что в очередной раз «Бавария» покажет свой класс, свою мощь и более высокий уровень и добьётся своего результата. Здесь можно много выбирать вариантов. В частности, можно ставить на «Баварию» с форой (–1.5) и на то, что мюнхенцы победят с тоталом больше 2.5 мяча».