«Тамбов» — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 1-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — «Ростов».
Ставка: победа «Ростова» за 1.98.
«Фаворит матча — «Ростов». У «Тамбова» сейчас происходят некоторые изменения в составе, поэтому у меня есть сомнения в сыгранности тамбовчан. Вряд ли они смогут противостоять сопернику, который сейчас в долгу перед самим собой и болельщиками.
«Ростов» вполне мог в прошлом сезоне бороться за проход в Лигу чемпионов, но концовка получилась неудачной, хотя всё-таки команда попала в Лигу Европы. Сейчас, мне кажется, у ростовчан есть возможность хорошо начать сезон, поэтому ставлю на их победу.
«Тамбов», конечно, борется в каждой игре, но всё-таки проигрывает. Теперь он перезагрузился, но игрокам нужно несколько матчей, чтобы сыграться. У тамбовчан есть потери в составе как в первой линии, так и в обороне. Кроме того, новому голкиперу требуется время, чтобы наладить взаимодействие с защитниками.
«Ростов» победит, но вряд ли сможет показать высокую результативность, так как «Тамбову» трудно забивать. В концовке прошлого сезона у нападающих «Ростова» сбился прицел, поэтому ухудшилась реализация. Неизвестно, в каком состоянии они сейчас. Вряд ли «Ростов» забьёт больше двух мячей».
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