«Барселона» — «Наполи»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.

«В первом матче команды сыграли вничью (1:1). От ответного матча я жду результативного футбола, и мне кажется, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом. «Наполи» нужно забивать, но команда Гаттузо понимает, что если она раскроется, то получит много мячей. В домашнем матче «Наполи» играл от обороны, и сейчас как минимум в начале матча неаполитанцы не станут рисковать и будут уповать на контратаки. Во втором тайме пойдёт более открытая игра, поэтому он окажется более результативным.



Если говорить об исходе, то здесь всё не так просто,.«Наполи» умеет играть вторым номером, да и у «Барсы» в концовке чемпионата были сложности. Не сыграют из-за дисквалификаций у «Барселоны» Серхио Бускетс и Артуро Видаль, и эти потери увеличивают шансы «Наполи» на успех. Особенно хозяевам будет не хватать Бускетса, но всё равно я думаю, что «Барселона» выйдет в четвертьфинал».