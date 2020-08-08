«Бавария» — «Челси»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги чемпионов в Мюнхене
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.58.
«Ещё один матч из категории «всё ясно до стартового свистка». «Бавария» уничтожила лондонский клуб ещё в первом матче на «Стэмфорд Бридж». Затем, после карантина, команда Флика в блестящем стиле выиграла Бундеслигу, а «Челси» даже Кубок Англии умудрился проиграть, потеряв попутно третье место в АПЛ.
Конечно, Лэмпард и Ко будут стараться сотворить сенсацию и повторить подвиг «Ливерпуля». Но у «Баварии» тренер не Вальверде, а Флик.
Вопрос только в одном: позволит «Бавария» лондонцам забить или нет? Наверное, в режиме «лайт» мюнхенцы не будут безупречны в обороне и позволят лондонцам отличиться».
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Лондонцы после паузы выглядят хорошо, но мюнхенцы — гораздо лучше.
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