«Бавария» — «Челси»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».



Ставка: обе забьют за 1.58.



«Ещё один матч из категории «всё ясно до стартового свистка». «Бавария» уничтожила лондонский клуб ещё в первом матче на «Стэмфорд Бридж». Затем, после карантина, команда Флика в блестящем стиле выиграла Бундеслигу, а «Челси» даже Кубок Англии умудрился проиграть, потеряв попутно третье место в АПЛ.



Конечно, Лэмпард и Ко будут стараться сотворить сенсацию и повторить подвиг «Ливерпуля». Но у «Баварии» тренер не Вальверде, а Флик.



Вопрос только в одном: позволит «Бавария» лондонцам забить или нет? Наверное, в режиме «лайт» мюнхенцы не будут безупречны в обороне и позволят лондонцам отличиться».

«Бавария» — «Челси». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер обнулят старания Фрэнка Лэмпарда Лондонцы после паузы выглядят хорошо, но мюнхенцы — гораздо лучше.