«Химки» — ЦСКА: прогноз Отара Кушанашвили на матч чемпионата России

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА в один мяч за 3.76.
«Я товариществуюсь с Юраном. Не надо было об этом говорить, да? Я ещё ниже пал в ваших глазах? В России же не признаются, что они друзья с Юраном. Я был с ним на нескольких съёмках на Первом канале, когда мы болели за наших на чемпионате мира. Мы нашли общий язык. Он хороший парень, скажу я вам вне камер. Хороший парень, душевный. Спелись мы, как будто с детства вместе растём.
«Химки» блестяще играли с чемпионом страны. Не повезло — вот как я называю то, что случилось в Екатеринбурге. Теперь у них первый матч с ЦСКА. Даже после того как был объявлен бюджет на следующий год — 4 картошки фри, два чизбургера и 17 грузинских лари на покупку нигерийского игрока Сихирулидзе. В виду этих фактов происходит оживление. Меня интересует судьба Гончаренко.
ЦСКА пусть победит — ибо это моя команда, — но с небольшой разницей. Думаю, в один мяч. «Химки» пусть играют достойно. Ставлю на победу ЦСКА с разницей в один гол и коэффициентом 3.76».
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