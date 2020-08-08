«Химки» — ЦСКА: прогноз Отара Кушанашвили на матч чемпионата России

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в один мяч за 3.76.



«Я товариществуюсь с Юраном. Не надо было об этом говорить, да? Я ещё ниже пал в ваших глазах? В России же не признаются, что они друзья с Юраном. Я был с ним на нескольких съёмках на Первом канале, когда мы болели за наших на чемпионате мира. Мы нашли общий язык. Он хороший парень, скажу я вам вне камер. Хороший парень, душевный. Спелись мы, как будто с детства вместе растём.



«Химки» блестяще играли с чемпионом страны. Не повезло — вот как я называю то, что случилось в Екатеринбурге. Теперь у них первый матч с ЦСКА. Даже после того как был объявлен бюджет на следующий год — 4 картошки фри, два чизбургера и 17 грузинских лари на покупку нигерийского игрока Сихирулидзе. В виду этих фактов происходит оживление. Меня интересует судьба Гончаренко.



ЦСКА пусть победит — ибо это моя команда, — но с небольшой разницей. Думаю, в один мяч. «Химки» пусть играют достойно. Ставлю на победу ЦСКА с разницей в один гол и коэффициентом 3.76».

«Химки» — ЦСКА. Прогноз: Чалов, Влашич и Гончаренко познакомят новичка с прелестями РПЛ Накануне возвращения в высший дивизион страны «Химки» уволили Сергея Юрана.