«Химки» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — ЦСКА в 1-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: победа ЦСКА с форой (–1) за за 2.18.

«Сложно говорить о матче, в котором одна из команд претерпела серьёзные изменения, пришёл новый тренер. Не знаю, что там именно произошло у Юрана, но команда очень хорошо выглядела в Кубке России, в том числе и против «Зенита». Талалаев заложил базу, Юран мотивировал команду. Да и я его знаю как сильно специалиста, он умеет ставить игру. Но так решили в «Химках». Пришел Гунько, ему желаю только удачи. «Химки» будут на эмоциях. Но, конечно, было совсем мало времени у Гунько, чтобы что-то наиграть.

ЦСКА, конечно, здесь фаворит. Тем более концовку сезона более-менее неплохо армейцы провели. Приобретение есть у ЦСКА, но вряд ли аргентинский нападающий будет готов сыграть. Но и без него должен ЦСКА, конечно, побеждать «Химки». Класс игроков довольно сильно разнится. Компенсировать это мотивацией вряд ли получится. К тому же обстановка в «Химках» не совсем здоровая.



Поставлю на победу ЦСКА с форой (–1)».