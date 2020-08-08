«Бавария» — «Челси»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» с форой (+1.5) за 1.85.
«Казалось бы, что здесь очевидная и понятная ситуация — «Бавария» сверхуверенно на выезде в Лондоне выиграла со счетом 3:0. После карантина мюнхенцы выиграли абсолютно все матчи в Бундеслиге, ещё и Кубок Германии взяли.
«Челси» провёл сезон не так уверенно. Это ещё молодая команда, которая здорово комплектуется уже к следующему сезону. Но уже сейчас лондонцы обладают неплохим потенциалом — четвертое место в АПЛ тому подтверждение. «Челси» находится в игровом ритме, после окончания английского сезона у команды Лэмпарда была неделя отдыха. Идеальная ситуация. Шесть-семь дней было достаточно, чтобы отдохнуть, набрать кондиции и подготовиться к следующему сопернику.
У «Челси» не так давно были срывы — поражение от «Ливерпуля» (3:5), очень обидное поражение в финале Кубка Англии от «Арсенала» (1:2). Но там травмы сломали план Фрэнка Лэмпарда. В любом случае «Челси» неоднократно в ходе этого сезона оставлял приятное впечатление.
Мне кажется, что «Челси» не является очевидным аутсайдером. «Бавария» закончила чемпионат довольно давно, она только тренировалась и проводила контрольные матчи. И сами футболисты говорили, что после трехмесячной паузы самым сложным был первый матч с «Унионом». Тогда Мюнхен выиграл с большим трудом.
Сейчас аналогичная ситуация. К матчу подготовиться можно было только через тренировки, не было совсем игровой практики. Это снижает шансы «Баварии» на крупную и уверенную победу.
«Челси» в тонусе, ему нечего терять. Лондонцам надо просто показать свой лучший футбол. Если «Бавария» будет прессинговать высоко и пытаться играть в доминантный футбол, то у «Челси» появятся шансы в контратаках.
В общем, я думаю, что матч получится очень интересным. Мой прогноз — «Челси» не проиграет крупно, поэтому я выбираю победу гостей с форой (+1,5) с коэффициентом 1.85».
- 8 августа 2020
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