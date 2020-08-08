«Барселона» — «Наполи»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов 8 августа

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.83.



«Итальянская команда едет в гости к испанской, сыграв с ней дома вничью — 1:1. Дженнаро Гаттузо — тренер, который в моём понимании больше внимания уделяет обороне. Так было в «Милане», так по большей части происходит и в «Наполи». Просто у «Наполи» есть ещё и группа футболистов, которые привыкли играть в совершенно иной манере. Они способны всегда разнообразить игру этой команды в атаке.



«Барселона» — не самая надёжная команда в обороне. То, как «Барселона» завершала испанский чемпионат, несомненно, должно болельщикам «Барсы» гарантировать некоторые опасения накануне ответного матча Лиги чемпионов с «Наполи».



«Барселона» не была легка и изящна. Команда не добилась того результата, на который рассчитывала. Казалось, что «Барса» станет чемпионом, но при Кике Сетьене «Барса» больше буксовала в концовке.



«Наполи» занял в чемпионате не такое высокое место, как планировал, но команда уже выиграла Кубок Италии, поэтому Лига Европы у неё уже есть.



А пока Лига чемпионов. Я думаю, даже при счете 1:1 Дженнаро Гаттузо не будет раскрываться изначально. При равном счёте «Наполи» не побежит атаковать с самого начала игры. В концовке, может быть, придётся это сделать, и то если счёт будет 0:0.



Ещё раз скажу, что «Барса» всё-таки была не так эффективна и эффектна в атаке, как мы привыкли видеть. Мой прогноз — тотал меньше 3 с расходом».

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