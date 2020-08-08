«Бавария» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Челси».



Ставка: победа «Баварии» с форой (–1.5) за 2.13.

«Мюнхенцы выиграли 18 игр подряд, демонстрируя просто феноменальную форму. Более того, они за этот промежуток времени практически не пропускали. Мне кажется, что машина набрала обороты и её в ближайшее время будет сложно остановить — команду даже можно назвать одним из главных фаворитов текущего розыгрыша еврокубка.



Я думаю, что у англичан не осталось сил и эмоций на главный еврокубковый турнир, нужно просто восстановиться перед новым сезоном. К тому же опыт на стороне визави. Потому беру победу «Баварии» с форой (–1.5) за коэффициент 2.13».