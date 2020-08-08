«Барселона» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (1) за 2.13.

«Первый матч противостояния между «Наполи» и «Барселоной» датируется 25 февраля, когда команды разошлись миром (1:1) на «Сан-Паоло» в присутствии 44 тысяч зрителей. От такой поддержки остались лишь воспоминания, тем не менее на «Камп Ноу» неуютно себя чувствует любая команда в мире.



Свой последний поединок в рамках Примеры сине-гранатовые провели почти три недели назад, когда на выезде разгромили «Алавес», что не помогло каталонцам, которые потеряли титул чемпиона. Как бы то ни было, летнюю сессию «Барса» провела хуже, чем предполагалось, и в результате не смогла удержать «Реал».



«Наполи» не удалось найти свою игру, даже лучше сказать — стабильную игру. Блестящие матчи вперемешку с провалами на ровном месте лишили команду из Неаполя места в зоне еврокубков. За 38 туров итальянцы добыли 62 балла и седьмое место.



Сегодня на поле выйдут две разные команды, причём разница не только в уровне исполнителей, но и в отношении к своим обязанностям. Я жду уверенной победы от каталонцев, которые хорошо отдохнули и способны на успех не только в этой дуэли, но и в финальном турнире, который пройдёт в Германии».