«Барселона» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.82.



«Барселоне» очень непросто пришлось в Неаполе в их первом матче — итальянцы достаточно сильно потрепали нервы каталонцам. Тогда соперники сыграли с ничейным счётом 1:1.



Не уверен, что домашняя игра против «Наполи», который прибавил в концовке чемпионата и превратился в более крепкий коллектив, станет лёгкой для подопечных Кики Сетьена.



Тем более что нынешняя «Барселона» не является эталонной. Она весьма нестабильно играла после рестарта сезона, допуская время от времени проигрыши не самым сильным командам. Из-за этого каталонцы и отстали от «Реала» в таблице и проиграли ему борьбу за чемпионство.



Потому сейчас тактически гибкая и хорошо обученная команда Дженнаро Гаттузо может даже пройти сине-гранатовых. На данный момент они находятся примерно на одном уровне.



«Наполи» не смог войти в топ-4 Серии А. Он совсем немного проиграл очков «Милану», который занял шестое место — последнее, позволяющее участвовать в еврокубках. Однако неаполитанцы ещё в середине июня обыграли в финале Кубка Италии «Ювентус», что позволило им получить место в Лиге Европы и спокойно доигрывать чемпионат, готовясь к ответному матчу с «Барселоной».



Я не думаю, что в этом матче будет много голов. Хотя на поле выйдет Лионель Месси. Если он проснётся, то «Барса» может наколотить много мячей. Но если он будет выступать на том же уровне, что и вся «Барселона» после карантина, то большого счёта на табло ждать не стоит.



Отталкиваясь от «Наполи», который умеет связать игру всей команды, я всё-таки не уверен, что футболисты обоих клубов много забьют. Предлагаю поставить на то, что в этой игре тотал голов будет меньше трёх».

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