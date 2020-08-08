«Химки» — ЦСКА: где смотреть, прогнозы и ставки букмекеров на матч 1-го тура РПЛ
Сегодня, 8 августа, «Химки» примут ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.60, ставки на ничью принимаются за 4.00.
Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.
Поставить на то, что обе команды забьют, предлагается с коэффициентом 2.00. Если «Химки» не проиграют, сыграет коэффициент 2.58.
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Накануне возвращения в высший дивизион страны «Химки» уволили Сергея Юрана.
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