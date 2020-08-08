«Тамбов» — «Ростов»: аналитики назвали фаворита матча 1-го тура чемпионата России

Сегодня, 8 августа, «Тамбов» примет «Ростов» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.40, ставки на ничью принимаются за 3.84.



Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.



Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Ростова» (6.25) и 1:1 (6.30).

«Тамбов» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Шомуродов, Ерёменко и Ионов не успеют оклематься В концовке прошлого сезона тамбовцы забивали практически в каждом матче.