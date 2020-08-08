«Барселона» — «Наполи»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
Сегодня, 8 августа, «Барселона» примет «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Эксперты считают фаворитом испанцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех итальянцев оценён букмекерами коэффициентом 5.85, ставки на ничью принимаются за 4.35.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.
Проход «Барселоны» идёт за 1.36 (69%), проход «Наполи» — за 3.15 (31%).
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Накануне матча с неаполитанцами у «Барсы» серьёзные кадровые проблемы.
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