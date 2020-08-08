«Чайка» — «Алания»: прогноз и ставка на матч 2-го тура ФНЛ 8 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Чайка» — «Алания».

Ставка: «Чайка» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.99.

«Алания» вернулась в ФНЛ шесть лет спустя, причём узнала об этом решении за неделю до первого тура. Нетрудно догадаться, что при таких условиях старт будет трудным. В результате подопечные Спартака Гогниева наломали дров в домашнем поединке со «СКА-Хабаровск», получив два мяча уже к 15-й минуте.



Спастись после такого дебюта не удалось (2:4). «Барсы» оставили впечатление бодрого, играющего коллектива, который неплох в позиционном нападении, но пока не имеет баланса, а потому очень часто ошибается в обороне. Котировки букмекеров выглядят логично — на своём поле шансы «Чайки» заметно выше.



Надо отметить, что обе команды стремятся действовать от себя и владеть мячом, так что игра должна получиться интересной. Состав у хозяев, конечно, интереснее: здесь есть сразу несколько футболистов с неплохим опытом игры в РПЛ, да и скамейка сильнее. «Алания» пока сыровата.



На тотал больше 2 голов дают нестыдный коэффициент 1.67 — можно не мудрить и взять этот вариант, как минимум возврат практически гарантирован. Варианты посмелее — классический «тотал больше 2.5 мяча» за 2.27, а также комбинированная ставка «1Х + тотал больше 2.5 гола» за великолепный коэффициент 2.99».