«Химки» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет и забьёт больше 1.5 мяча за 1.85.

«Красно-синие выдали мощную концовку в прошлом сезоне. Разгромное домашнее поражение от «Зенита» (0:4) в первом после паузы матче стало холодным душем. В последующих семи турах они сумели добыть 14 очков из 21 возможного, потерпев только одно поражение, да и то при хорошем качестве футбола.



Подопечные Виктора Гончаренко до последнего боролись за выход в Лигу чемпионов с «Краснодаром», но в итоге остались в зоне Лиги Европы. За 30 туров получилось набрать ровно 50 очков, что соответствует четвёртой строчке. Отставание от краснодарцев составило два пункта.

ЦСКА едва ли успел растерять форму за пару недель, а эта самая форма была отличная. В семи последних турах прошлого сезона чемпионата России столичный клуб пропустил только три гола, причём все с пенальти, а забить получилось целых 14 мячей. Мощно.



Надо сказать также, что красно-синие вошли в топ-3 по набранным очкам в гостях по итогам предыдущего розыгрыша, забив 25 мячей за 15 выездов. При таких раскладах можно подумать над комбинированной ставкой «Х2 + ИТБ2 1.5 мяча» за вполне рабочий коэффициент 1.85. Парочку мячей фаворит наверняка сообразит».