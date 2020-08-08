Алексей Олейник — Деррик Льюис: когда бой, где смотреть, какие прогнозы и ставки

8 августа по местному времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном бою сразятся тяжеловесы россиянин Алексей Олейник и американец Деррик Льюис. Начало этого поединка по московскому времени — ориентировочно в 6:10 (9 августа). Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Рен ТВ».
По оценке аналитиков, фаворит боя — Льюис: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на успех Олейника можно с коэффициентом 2.66 (35%). На ничейный исход боя букмекеры предложили коэффициент 55.00 (2%).
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