Омари Ахмедов — Крис Вайдман: когда бой, где смотреть, какие прогнозы и ставки

8 августа по местному времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В одном из главных боев сразятся средневесы россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман. Начало поединка по московскому времени — ориентировочно в 5:40 (9 августа). Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Рен ТВ».



По оценке аналитиков, шансы бойцов практически равны. Поставить на победу Вайдмана можно с коэффициентом 1.85, это примерно 52% вероятности. Сделать ставку на успех Ахмедова можно с коэффициентом 2.00 (46%). На ничейный исход боя букмекеры предложили коэффициент 47.00 (2%).



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