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Яна Куницкая — Юлия Столяренко: когда бой UFC, где смотреть, какие прогнозы и ставки

Яна Куницкая — Юлия Столяренко: когда бой UFC, где смотреть, какие прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

8 августа по местному времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В одном из главных боёв вечера сразятся Яна Куницкая и Юлия Столяренко. Начало этого поединка по московскому времени — ориентировочно в 5:10 (9 августа). Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Рен ТВ».

По оценке аналитиков, фаворит боя — Куницкая: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.43, это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на успех Столяренко можно с коэффициентом 2.92 (32%). На ничейный исход боя букмекеры предложили коэффициент 45.00 (2%).

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