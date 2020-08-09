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«Спартак» — «Сочи»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

«Спартак» — «Сочи»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 9 августа, «Спартак» сыграет с «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ. Начало — в 20:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!

Забери свой бонус в два простых шага.

1. Дай прогноз на исход матча «Спартак» — «Сочи» на странице акции.
2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.

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