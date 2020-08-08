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«Фонбет» перечислит 1 млн рублей на благотворительность за первый гол ЦСКА в сезоне РПЛ

«Фонбет» перечислит 1 млн рублей на благотворительность за первый гол ЦСКА в сезоне РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

«Фонбет» стал спонсором ЦСКА, заключив с клубом долгосрочный контракт. Компания намерена делать так, чтобы сотрудничество радовало и ее клиентов, и армейских болельщиков.

С особым вниманием «Фонбет» относится к совместным благотворительным проектам. Перед началом нового сезона компания выступает с такой инициативой – миллион за первый гол. За первый мяч, который забьет ЦСКА в РПЛ, Фонбет перечислит 1 000 000 рублей на благотворительность, а адресата определит непосредственно автор гола.

Сюрприз ждет армейских болельщиков. «Фонбет» проведет совместный конкурс с известными блогерами, такими как 2Drots, Stavr, Алексей Гуркин, Евгений Спиряков и Игорь Олейник. Призами для победителей станут новые игровые футболки ЦСКА, выполненные в классическом стиле и традиционных красно-синих цветах.

ЦСКА начинает новый сезон гостевым матчем с «Химками», которые вернулись в премьер-лигу после десятилетнего перерыва. Армейцы никогда не проигрывали химчанам в официальных матчах, но, если вдруг это случится сейчас, «Фонбет» вернет проигрышные ставки на точный счет в прематче.

Кроме того, «Фонбет» запустил акцию «Гонка баллов». Главное условие в ней – ставки на матч ЦСКА, а призы – фрибеты. Их общая сумма составляет более 2 млн рублей.

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