«Бавария» — «Челси»: прогноз Александра Неценко на второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Бавария» — «Челси».

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

«Даже несмотря на потерянный тонус, «Бавария» все равно главный фаворит Лиги чемпионов, который к тому же собрался выйти основным составом на матч с «Челси», в котором не будет хватать только Павара на правом краю обороны. Но его спокойно заменит Киммих, а центре сыграют Тьяго и Горецка, как было в товарищеском матче с «Марселем» (1:0). С учетом того что «Бавария» после рестарта сезона выиграла все матчи, наивно рассчитывать, что сейчас будет иначе.



«Челси» достойно закончил чемпионат, попав в ЛЧ, но оконфузился в финале Кубка Англии с «Арсеналом». Причиной тому стали и травмы. Беря во внимание дисквалификации, Фрэнк Лэмпард перед матчем в Мюнхене остался без Алонсо, Жоржиньо, Пулишича, Аспиликуэты, Педро, Лофтуса-Чика, Гилмора, а также Канте и Виллиана. Француз уже давно не играл и рисковать его здоровьем сейчас бессмысленно, а бразилец уже мысленно в новом клубе.



Впрочем, на «Челси» ничто не давит. Разгром 0:3 в первом матче с «Баварией» давно забыт и пережит. Остается просто выйти на поле и получить удовольствие от футбола. Не исключено, можно будет и забить, ведь «Бавария» пропускала в 6 матчах из 10 последних. Но мюнхенцы даже без игровой практики способны победить в этой встрече через верх. И есть ощущение, что у них это получится».