Яна Куницкая — Юлия Столяренко: прогноз и ставка на бой UFC 9 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой UFC Яна Куницкая — Юлия Столяренко.
Ставка: победа Столяренко за 2.79.
«Юлия Столяренко из Литвы дралась в UFC лишь однажды, в 2018 году. И уступила раздельным решением Лее Летсон. Ей 27 лет, нехватка опыта может сказаться, хотя чемпионский титул в Invicta кому попало не достаётся.
С момента поражения от американки она успела провести пять боёв, одержав победу в каждом из них. Победная серия — это всегда хорошо, да и в США Столяренко дралась дважды. Сюрприз здесь весьма возможен, поскольку мотивация Яны вызывает сомнения, а уровень соперницы хорош.
В стойке Куницкая должна иметь преимущество, а вот в партере литовка чертовски хороша. Дело в том, что лишь одну из девяти побед она одержала решением судей. Все остальные, соответственно, добыла досрочно. В каждом из восьми случаев речь шла о сабмишенах. А это уже любопытно.
Потому расклад кажется довольно простым: если россиянка не будет попадаться на тейкдауны, то наверняка перебьёт Столяренко и добудет победу. А вот если придётся часто заглядывать в партер, сенсация вполне вероятна. В принципе, с учётом коэффициента можно и рискнуть.
Лобовая победа аутсайдера идёт в букмекерских конторах с мощным коэффициентом 2.79. Вариант попроще — “бой пройдёт всю дистанцию”, на него дают 1.56. Скорее всего, начало получится аккуратным: Куницкой потребуется время, чтобы приспособиться к сопернице. Неоправданная атака может закончиться тейкдауном и дополнительными проблемам».
- 8 августа 2020
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