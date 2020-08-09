«Уфа» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Уфа» — «Краснодар».

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 гола за 2.16.

«Думаю, можем рассчитывать на то, что фаворит матча, «Краснодар», добудет нужный результат. «Уфа» все-таки потеряла не только своего вдохновителя Шамиля Газизова, но и игроков — Урунова, Фомина — важные элементы игры уфимского клуба. И непонятно, как он будет строится в начале нового сезона. Так что тут могут возникнуть трудности.



Да, «Краснодар» пока особо не усилил состав, но при этом обладает составом покруче, чем «Уфа». Мой прогноз — индивидуальный тотал южан больше 1,5 гола. Коэффициент хороший, заметно выше двойки».