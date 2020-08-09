«Спартак» — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Спартака» за 1.87.

«Безоговорочный фаворит — «Спартак». У «Сочи» потери в составе — ушёл Кокорин, выступавший за сочинцев в концовке прошлого сезона. У спартаковцев сейчас кураж и хороший настрой. Они ждут начала сезона, чтобы реабилитироваться за результат прошлого сезона. Мне кажется, в составе очень много игроков с желанием доказать, что они пришли в команду побеждать. С таким настроем они смогут удачно стартовать в новом сезоне.



У «Спартака» появляется довольно быстрая игра в атаке. Сейчас длинный, позиционный розыгрыш – не стиль «Спартака». Не имею в виду, что он должен играть от обороны, ему нужно использовать свободные зоны. У команды в составе много игроков, способных переиграть соперника один в один за счёт дриблинга, а также хорошие фланги. «Спартак» должен активно накрывать соперника на чужой половине поля, перехватывать мячи и атаковать за счёт скоростных игроков.



«Сочи», скорее всего, сыграет от обороны. Считаю, такой стиль для сочинцев будет самым грамотным. Возможно, поэтому «Спартак» не сможет много забить, но всё-таки выиграет.



«Спартак» усилил Кокорин. Считаю, к новому нападающему москвичей должна повернуться удача. Долго сомневался, что он пойдёт в «Спартак. Казалось, ему предпочтительнее другие наши команды. Нападающему есть что доказывать и себе, и «Спартаку», и «Зениту». Сейчас эксперты сомневаются, что Кокорин сможет выиграть конкуренцию у игроков «Спартака». Он сразу не станет железным игроком стартового состава, но в начале сезона, уверен, ему доверят место на поле, а как дальше будет – вопрос.



Скорее всего, Кокорин образует связку с Соболевым, который будет играть «столба», ждать передач с фланга, а Кокорин станет блуждающим нападающим. Соболева нужно обеспечивать мячами, создавать моменты, а Кокорину придётся искать мяч и создавать моменты.



Тренерскому штабу «Спартака» нужно найти баланс в игре в атаке. Например, у «Зенита» он есть: и Сердар, и Артём умеют принять мяч, открываются и хорошо взаимодействуют. В «Спартаке» пока не вижу, что у двух нападающих будет качественное взаимопонимание. Его нужно наигрывать и ждать».