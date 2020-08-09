«Уфа» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч РПЛ

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Уфа» — «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.43.



«Первые туры РПЛ будут трудными для прогнозирования. «Уфа» приучила к тому, что регулярно создает проблемы грандам.



В прошлом сезоне у всех грандов отнимала очки и даже обыгрывала. Кроме «Краснодара». Это симптоматично. «Краснодар» дважды обыграл «Уфу». «Уфа» — антипод «Краснодара», который закупоривается в обороне, выходит в контрнаступление. Но у «Уфы» серьезные потери. Ушли Урунов, Фомин. С помощью этих игроков команда выходила в контрнаступление. Это большая потеря, особенно в матчах с таким соперником, как «Краснодар». Когда нужно постоянно отвечать контрнаступлениями, чтобы тебя не задушили, не задавили.



С потерей Газизова «Уфе» будет гораздо тяжелее, чем в предыдущих сезонах. «Краснодар» избавился от лишних игроков. Новичков нет, но подтягиваются травмированные. Думаю, «Краснодар» выиграет, но много голов при этом не забьет. Мой прогноз — победа «Краснодара» + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.43».

«Уфа» — «Краснодар». Прогноз: Евсеев свяжет Вандерсона и Газинского по рукам и ногам За весь второй круг только в двух матчах с участием «Уфы» было забито больше двух мячей.