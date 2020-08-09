«Спартак» — «Сочи»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».
Ставка: победа «Спартака» за 1.92.
«В первом же сезоне «Сочи» занял 12-е место. Хороший результат, учитывая два технических поражения. В новом сезоне, говорят близкие к «Сочи», клуб нацелен на места в еврокубковой лиге. В прошлом сезоне взяли девять человек и добились своего. Сейчас будут серьезные трансферы. Знаем, как «Зенит» поддерживает «Сочи». Сочинцам есть на что рассчитывать.
«Спартак» должен стремиться к реваншу. В предыдущем чемпионате «Сочи» в последнем матче обыграл именно «Спартак». Помните гол Маслова в свои ворота? Победа «Сочи» — 1:0. Это ответ на победу «Спартака» в чемпионате с тем же счетом. Так они и разошлись: 1:0 и 0:1 в прошлом турнире.
Думается, реваншистские мысли будут у «Спартака». Клуб начал усиливаться. Возможно, увидим дебют Кокорина. Не знаю, выйдет ли на поле Соболев из-за обстоятельств личной жизни. Разные интересные связки в атаке «Спартака».
У «Сочи» трансферы впереди. Сейчас есть потеря — Мостовой вернулся в «Зенит», а он играл важную роль в составе команды: шесть забитых мячей и шесть результативных передач.
Верю в восхождение «Сочи», но, думаю, оно начнется не в матче со «Спартаком» в Москве. С этим и свяжу прогноз.
В матче первого тура «Спартак» — «Сочи» поставлю на победу «Спартака» с коэффициентом 1.92».
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