«Бавария» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Челси» с форой (+1.5) за 1.78.

«Матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Челси». Думаю, что «Бавария» во многом решила уже свою задачу, выиграв первую встречу со счетом 3:0. Вряд kи ей необходимо побеждать в ответном матче, поэтому предлагаю исходить из ставок на «Челси».



«Челси» набрал неплохую форму. Плюс пауза была гораздо меньше у лондонского клуба. «Бавария» свой чемпионат закончила достаточно давно. Закончила его досрочно, а «Челси» боролся до самого конца.



Я выберу ставку на «Челси» с форой (+1,5), коэффициент 1,78. Мне кажется, что это очень хороший вариант. Не уверен, что эту игру «Бавария» выиграет. Она, конечно же, пройдет дальше и не позволит себе растранжирить преимущество в три мяча, но у меня есть большие сомнения, что «Бавария» одержит победу».