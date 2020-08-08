«Барселона» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Наполи».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.00.

«Матч не будет простым для «Барселоны» — ощутимые потери в составе. Это касается средней линии. Не будет Бускетса и Видаля. Это осложнит жизнь «Барселоне». Но хочется верить, что готовность каталонцев к Лиге чемпионов будет стопроцентной. Не будет того футбола, от которого болельщики получали только негативные эмоции. Лига чемпионов — мотивация для всех. Для Месси и Суареса в первую очередь. Конечно, им хочется здесь проявить себя максимально.



«Наполи» — соперник непростой, но в большей степени это все-таки домашняя команда. Вперед не полезет, будет ждать шанса в контратаках. Дождется? Возможно. Но все-таки кажется, что уровень атаки «Барселоны» станет решающим фактором для выхода в четвертьфинал.



Поставлю на победу «Барселоны» с форой (-1)».