«Спартак» — «Сочи»: прогноз Александра Вишневского на матч 1-го тура РПЛ

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го утра РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Сочи», который состоится 1 августа в Москве.

Ставка: победа «Спартака» с коэффициентом 1.85.

«На победу «Спартака» дают на удивление высокий коэффициент — 1.85. Думаю, шансы на домашнюю победу москвичей тут явно выше, чем на то, что «Сочи» смогут избежать поражения. Сочинцы остались без Кокорина, который теперь, видимо, будет конкурировать с Ларссоном за место в стартовом составе рядом с Соболевым.



Долгожданное обновление турнирной таблицы, первый тур, домашний матч — всё это должно достаточно мотивировать команду Тедеско. Потому я считаю хозяев в этом матче фаворитом. Ставлю на лобовую победу красно-белых».