«Спартак» — «Сочи»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Спартака» за 1.85, гол Кокорина за 2.49.

«Любопытно, но факт: в прошлом сезоне «Спартак» также начинал чемпионат с клубом из Сочи. Это была тяжёлая игра, и лишь в концовке спартаковцы забили, сумев победить со счетом 1:0. Казалось, такая упёртость гарантирует «Сочи» неплохие перспективы в сезоне, однако первые туры были неудачными, а качественный скачок случился после зимней паузы, после приглашения Владимира Федотова и группы игроков, в том числе Александра Кокорина.



Александр Кокорин теперь выступает за «Спартак», а в сочинской команде нет также Андрея Мостового. Эта парочка была ключевой, а значит, сочинцы станут слабее. А спартаковцы, напротив, должны добавлять, особенно это касается передней линии, где должен образоваться весьма перспективный дуэт, составленный из Кокорина и Соболева.



Кроме того, очень важно для Доменико Тедеско, что между чемпионатами не было большой паузы, а в концовке прошлого «Спартак» играл всё лучше и лучше. Поэтому уверен, что спартаковцы победят. А может и с голом Александра Кокорина.



Таким образом, мой прогноз на матч — чистая победа «Спартака» и гол Александра Кокорина».