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«Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн»: прогноз и ставка на матч чемпионата Китая

«Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн»: прогноз и ставка на матч чемпионата Китая
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Китая «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун».

Ставка: «Гуанчжоу» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.81.

«Действующий чемпион страны будет выяснять отношения с представителем топ-5 по итогам минувшего сезона. Подопечные Фабио Каннаваро в полнейшем порядке: три победы в трёх турах, девять очков из девяти возможных, общий счёт пугает — 10:1. Справедливости ради, уровень оппозиции был не особенно сильным, предстоящий соперник гораздо серьёзнее. «Гуанчжоу Эвергранд» убрал с пути тех, кого и должен был — аутсайдеров.

С уровнем состава и результативностью тут полный порядок: Паулиньо, Андерсон Талиска, Элкесон (выступает в Поднебесной с 2013 года, натурализован), а также огромное количество игроков сборной Китая. Один из них — нападающий Вэй Ши Хао — уже успел забить четыре мяча.

«Шаньдун Лунэн» зацепил в трёх турах лишь четыре очка. Обыграл крепкий «Далянь Ифан» (3:2) благодаря хет-трику Маруана Феллайни за семи минут, скатал ничью с четвёртой командой минувшего сезона «Цзянсу Сунин» (0:0), а затем довольно неожиданно уступил скромному «Шанхай Шэньхуа» (0:1).

Игра выдалась равной с минимальным преимуществом «Шаньдуна», а единственный гол он пропустил на 91-й минуте. Времени отыграться уже не осталось. Зацепиться с «Гуанчжоу» будет сложно: состав у соперника интереснее, а статистика очных встреч пугающая. Пять поражений в чемпионате Китая подряд.

Общий счёт — 12:3. Линия букмекеров на исход выглядит вполне логично. Стоит учитывать, что в пяти предыдущих очных встречах забивалось как минимум три гола. От этого вполне можно оттолкнуться. 1Х + тотал больше 2.5 мяча идёт за крепкий коэффициент 1.81, а П1 + тотал больше 2.5 мяча — за 2.10».

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Действующий чемпион Китая одержал три победы в трёх турах, общий счёт — 10:1.
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