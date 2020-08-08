«Тампа» — «Филадельфия»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НХЛ 9 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Тампа» — «Филадельфия».

Ставка: ИТМ 3 шайбы «Тампы» за 1.77.

«Игра будет главной во всём круговом турнире на Востоке. Обе команды одержали по две победы, разобравшись с «Вашингтоном» и «Бостоном». Расклад максимально прост — победитель получает первое место посева в первом раунде Кубка Стэнли, проигравший остаётся вторым. Вне зависимости от того, хватит ли для выяснения сильнейшего 60 минут.



«Лайтнинг» оба раза выиграли на тоненького. Битва с «Кэпиталз» вообще получилась равной и справедливо дошла до серии буллитов, где Кучеров и Пойнт всё решили (3:2 Б). С «Брюинз» был мощнейщий дебют — две шайбы к исходу 11-й минуты. Дальше соперник встрепенулся и отыгрался, но за 87 секунд до сирены отличился Тайлер Джонсон (3:2).



«Филадельфия» справилась увереннее. Не заметила сопротивления «мишек» — 4:1, все шайбы заброшены в равных составах, причём в основном когда на льду находилось ведущее звено действующего финалиста Кубка Стэнли. А затем задушила «Вашингтон» — 3:1. Тоже голы в равных составах (один в формате «4-на-4»), дважды пострадала тройка Евгения Кузнецова.



Букмекеры отдают предпочтение «молниям», что на первый взгляд вполне логично. Состав у них покрепче, а главное — семь предыдущих очных встреч завершились в их пользу. Цифры серьёзные. И всё же «лётчики» сейчас великолепно готовы физически — «Бостон» и «Кэпс» ничего не могли создать в атаке.



Потому ждём настоящей зарубы, в которой многое решится в концовке. Проверим ИТМ 3 шайбы «Тампы» за достойный коэффициент 1.77. Картер Харт уже доказал, что по-прежнему находится в порядке, а защита у «Флайерз» нынче хороша. Никите Кучерову придётся постараться».