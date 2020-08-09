«Сент-Луис» — «Даллас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НХЛ 9 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Даллас».
Ставка: «Даллас» забьёт в первом периоде за 1.90.
«Обе команды потерпели два поражения, уступив «Колорадо» и «Вегасу». Теперь они разыграют третье место посева в очной встрече. Расклад уже известен: победитель матча вне зависимости от основного или дополнительного времени попадает в первом раунде Кубка Стэнли на «Калгари», проигравший — на «Ванкувер».
Действующий обладатель Кубка Стэнли пока выглядит бледно, но это можно сказать о большинстве фаворитов. Торопиться им некуда: возможность набрать форму через матчи для вернувшегося после травмы Владимира Тарасенко гораздо важнее, чем пара лишних побед, которые забудутся после первой же неудачи.
С «Колорадо» (1:2) «музыкантам» действительно не повезло, решающую шайбу пропустили в меньшинстве за секунду до сирены. А вот поражение от «Вегаса» вышло справедливым: по счёту всё не так плохо (4:6), хотя на деле «Голден Найтс» имели колоссальное преимущество. При должной реализации они сняли бы вопросы уже к концу второго периода.
«Даллас» движется примерно по той же орбите. Близкое поражение в первом матче, провал во втором. С «Вегасом» не повезло — вели со счётом 3:1 к середине третьего периода, получили три шайбы за пять минут и уступили (3:5). А вот от «Колорадо» отлетели по всем статьям — 0:4, и это ещё Антон Худобин совершил 36 сейвов.
Скорее всего, заключительная игра кругового турнира не будет нужна ни тем, ни другим. Айстайм лидеров получится лимитированным, а дополнительный шанс получат хоккеисты нижних звеньев или даже ближайшего резерва. У «Блюз» наверняка отдых предоставят Джордану Биннингтону, отыгравшему без замен предыдущие поединки.
Потому шансы у «Далласа» появятся. Рискнём проверить гол «Старз» в первом периоде за 1.90. Джейк Аллен заметно уступает Биннингтону, а оборона действующего чемпиона накануне совсем не впечатлила".
- 9 августа 2020
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