«Арсенал» Тула — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Ахмат».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.75.

«В начале июля Игоря Черевченко на посту главного тренера туляков сменил Сергей Подпалый. Под руководством нового специалиста «пушкари» провели пять заключительных туров в прошлом сезоне, в которых набрали 10 очков из 15 возможных. Весьма неплохой результат для начала.



«Ахмату» же, можно сказать, повезло сохранить прописку в чемпионате России. Команда долгое время находилась в зоне вылета и даже замыкала турнирную таблицу, но за восемь туров после паузы, связанной с коронавирусом, смогла отпраздновать три победы и урвать две ничьих. В итоге она закончила розыгрыш на 13-й строчке, превзойдя конкурентов лишь по дополнительным показателям.



Однако стоит отметить, что это было при Игоре Шалимове. Теперь же грозненцев будет тренировать Андрей Талалаев, который работал в концовке сезона с «Крыльями Советов», а до этого — с «Химками». В обоих случаях проявил себя более чем достойно. В то же время очевидно, что коллективу ещё предстоит адаптироваться к новым требованиям тренера.



Всё же подавляющее большинство футболистов ранее с Талалаевым не работали, а времени у нового наставника практически не было. Как они будут играть, пока неясно, хотя нельзя не учитывать, что в Самаре удалось прибавить фактически на ходу.



Проверим лобовую победу хозяев за привлекательный коэффициент 2.75. Всё же на заключительном отрезке прошлого сезона «Арсенал» выступил весьма достойно, костяк сохранился, тренер получил шанс. А голов забить получилось целых восемь штук в пяти последних матчах».