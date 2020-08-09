«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 9 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз».

Ставка: гол Евгения Кузнецова за 2.80.

«Соперники потерпели по два поражения, а потому точно не получат первый номер посева в плей-офф. Его разыграют «Тампа» и «Филадельфия». Правда, раунд плей-ин оказался богатым на сюрпризы, так что оценивать клубы по итогам гладкого первенства смысла немного.



Пожалуй, проблемы у команд похожи. В составах много возрастных хоккеистов, которым трудно выйти на привычный уровень после скомканной подготовки (тренировочные лагеря по понятным причинам оказались усечёнными) и пары-тройки игр. Кроме того, оба клуба не так давно играли в финале Кубка Стэнли и знают, что торопиться с выходом на пик нельзя.

«Брюинз» очков не набрали: 1:4 — от «Филадельфии», 2:3 — от «Тампы». Лидеры выглядят тяжеловато, Давид Пастрняк никак не может войти в колею после пропуска тренировочного лагеря, а Туукка Раск выручает не всегда. «Вашингтон» зацепил один балл — 2:3 Б с «Лайтнинг», а затем 1:3 — от «Флайерз».



Атака у «Кэпиталз» пока выглядит неприлично вяло, чуть ли не самым активным является 37-летний Илья Ковальчук. А вот у Евгения Кузнецова проблемы: накануне его сняли с игры в середине третьего периода, а затем главный тренер Тодд Рирден публично критиковал хоккеиста («–2» за 13 минут) на пресс-конференции.



Собственно, победа в этом матче ничего особо не изменит, на кону третий и четвёртый номера посева. Проблемы ожидают в любом случае. Вряд ли стороны будут выпрыгивать из штанов, а потому можно просто сыграть по коэффициенту и взять «П1 с нулевой форой» за отличный коэффициент 2.15.



Голов, скорее всего, окажется немного, однако любители рисковать могут рассмотреть результативный бросок Евгения Кузнецова за 2.80. Действия Рирдена накануне явно преследовали цель подстегнуть российского центра и придать ему импульс. Вполне возможно, что Кузя ответит на критику игрой».