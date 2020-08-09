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«Спартак» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата России в Москве

«Спартак» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата России в Москве
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Спартака» за 1.85.

«Красно-белые после паузы, связанной с коронавирусом, несколько забарахлили, а потому не смогли побороться за еврокубки. «Сочи» в концовке прошлого сезона выглядел довольно неплохо. Вспоминать матч с молодёжкой «Ростова» не будем, но в пяти турах после этого команда из одноимённого города набрала шесть очков, пропустив только три мяча. Единственное поражение случилось в гостях у «Зенита» (1:2). Но тут стоит отметить, что сочинцы скатали ничью с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (0:0), а обыграли как раз-таки «Спартак» (1:0).

В предпоследнем и последнем турах случилось два технических поражения из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде. Только это не помешало сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон. По итогам 30 туров «барсы» финишировали на 12-й строчке.

В новом же сезоне Российской Премьер-Лиги набрать очки уже в первом туре сочинцам будет не так просто. Дело в том, что у «Спартака» сформировалась добротная атакующая линия. Команду пополнили молодой и техничный Остон Урунов, а также форвард «Сочи» Александр Кокорин, которому есть что доказывать. Нельзя также не отметить возвращение из аренды Георгия Мелкадзе, ставшего лидером в «Тамбове».

Мы бы подумали над лобовой победой москвичей за коэффициент 1.88. Красно-белые завершили прошлый розыгрыш двумя победами, набрали неплохую форму. Сочинцы же из-за коронавируса лишились игровой практики и тонуса. Легко хозяевам точно не будет, но шансы на три очка хорошие».

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